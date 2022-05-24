Гериатр объяснил, как вероятность развития болезни Альцгеймера связана с полом

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Болезнь Альцгеймера может перейти к человеку по наследству. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии, врач-гериатр Юрий Конев.

— Хронические заболевания не являются факторами риска — во всяком случае официально. С определенной достоверностью можно предположить только по наследственным факторам. Если в вашем роду были больные Альцгеймером, то шансы есть, причем такие: если болезнь была у мужчин и вы — мужчина, то риски высокие, — отметил он в интервью.

Однако врач уточнил, что женщина в меньшей степени имеет шанс заболеть Альцгеймером в том случае, если в ее семье болели лишь мужчины. Также человек в большей степени подвержен такому заболеванию, если болезнь была именно у родителей. При этом эксперт добавил, что риск получения подобного диагноза с возрастом лишь возрастает.

Кроме того, врач-гериатр рассказал, чем опасна болезнь Альцгеймера, сколько человек может прожить с этим диагнозом, а также о первом его предвестнике.

До этого врач общей практики и функциональной диагностики Михаил Петрик рассказал о том, какой напиток нужно употреблять ежедневно, чтобы избежать деменции и онкологии.