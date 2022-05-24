МККК признал задержку с ответом омбудсмену РФ Москальковой по военнопленным на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал задержку с предоставлением ответа на запрос уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о российских военнопленных на Украине. Во вторник, 24 мая, пресс-служба организации все же пообещала предоставить его в самые кратчайшие сроки.

В международной организации подтвердили факт получения соответствующего письма от российского омбудсмена по вопросу плененных россиян.

— Действительно, произошла задержка с предоставлением официального ответа, и мы работаем над тем, чтобы предоставить ответ в кратчайшие сроки, — сказано в сообщении организации, которое получило РИА Новости.

В МККК также подчеркнули, что представители организации посещают как российских, так и украинских военнопленных, которые попали в сложную ситуацию в ходе специальной операции РФ на Украине.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к главе МККК Петеру Мауреру с просьбой предоставить полноценную информацию о российских военнопленных на территории Украины и помочь посетить их.

В середине апреля российский омбудсмен предложила своим коллегам из Европы создать банк беженцев с Украины и из Донбасса, которые хотят найти друг друга.