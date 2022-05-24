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Бирюков: Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО

Лейла Алиева
Город
Бирюков: Завершена реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили строительные работы в рамках реконструкции десятого по счету очистного сооружения в ТиНАО. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Завершился очередной этап масштабной программы модернизации системы водоотведения округа, в рамках которой ведется обновление очистных сооружений. Реконструированные сооружения в поселении Кленовском оснащены современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, сточные воды будут проходить полный цикл очистки и УФ-обеззараживание, — сказал заммэра.

По его словам, в рамках реконструкции были возведены три аэротенка и аналогичное число вторичных отстойников. Кроме того, построено здание механической очистки и проложены новые трубопроводы, заключил Бирюков.

До этого стало известно, что реконструкция десятого очистного сооружения в ТиНАО началась в сентябре прошлого года. Бирюков отметил, что после присоединения к Москве новых территорий очистные сооружения, перешедшие на баланс Мосводоканала, прошли комплексное обследование и инвентаризацию.

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