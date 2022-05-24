В США назвали политику Байдена «общенациональным самоуничтожением»

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Президент США Джо Байден сделал из своей страны «тонущий корабль», а его политика грозит Штатам «общенациональным самоуничтожением». Такое мнение выразил журналист Джей Би Шерк в статье для издания The American Thinker.

По его словам, ни один американский лидер до Байдена не доказывал правильность пословицы «рыба гниет с головы».

По мнению журналиста, Байден запугивал темнокожих американцев рассказами о несвободе, а также лгал о деятельности своего сына.

— Когда человек, не обладающий необходимыми чертами характера, чтобы держать в руках огромную власть, подвергается моральному разложению, распадаются целые страны и нации, — добавил Би Шерк.

Он подытожил, что положение граждан Америки в настоящее время можно охарактеризовать как «кошмарное заточение», передает РИА Новости.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог выговорить название своей страны, на посту руководителя которой он находится. Видео неловкого момента появилось в Сети в среду, 18 мая.

22 апреля президент Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда. Инцидент произошел во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку пустоте.