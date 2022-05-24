Родителям в России вернули почти шесть миллиардов рублей по программе кешбэка

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Родителям России уже вернулось около шести миллиардов рублей в рамках программы детского кешбэка за покупку путевок в лагеря. Всего на программу было выделено 7,5 миллиарда. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в общей сложности российские родители приобрели 420 тысяч путевок на общую сумму более 13,7 миллиарда рублей.

В 2022 году продажи были запущены 31 марта. Приобрести путевку можно будет до конца лета, а отправиться в поездку — с 1 мая, передает РИА Новости.

Новое «окно» туристического кешбэка объявят во второй половине лета текущего года. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. По ее словам, возможность продаж путевок откроется с 1 октября.

Этим летом отправить ребенка в оздоровительные лагеря планирует каждый девятый участник опроса, который накануне провел один из популярных сервисов по поиску работы. «Вечерняя Москва» собрала варианты детского отдыха.