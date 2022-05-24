Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 31 мая

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Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 31 мая. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.

— Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, — говорится в сообщении ведомства.

Недавно адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть денежные средства за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата денег зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.

Ограничения на полеты в некоторые города Российской Федерации были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.