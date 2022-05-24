Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 31 мая

Полина Долганова
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлили до 31 мая
Фото: Unsplash

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 31 мая. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.

— Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, — говорится в сообщении ведомства.

Недавно адвокат Елена Пономарева в беседе с «ВМ» рассказала, как вернуть денежные средства за авиабилеты. По ее словам, возможность возврата денег зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета.

Ограничения на полеты в некоторые города Российской Федерации были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Росавиация рейсы Полеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте