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Диетолог назвала лучший фрукт для кишечника

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала лучший фрукт для кишечника
Фото: Depositphotos

Наладить работу кишечника помогут груши, так как в них содержится большое количество клетчатки. Об этом рассказала американский диетолог Молли Хэмбри.

По ее словам, один плод содержит до шести граммов клетчатки, при этом значительное количество составляет нерастворимое волокно в кожуре фрукта.

Специалист посоветовала использовать мягкие груши для приготовления салатов, супов или консервирования. Твердые плоды лучше всего подойдут для варки, запекания или жарки на гриле. Эксперт отметила, что предпочтительнее добавлять груши в бутерброды, овсянку, салаты или соусы, пишет РИА Новости.

Врач — диетолог-терапевт Ольга Лушникова также посоветовала «кормить» бактерии кишечника продуктами, богатыми пищевыми волокнами. Это, по ее словам, поможет избежать астенического состояния и постоянной усталости. Основными источниками пищевых волокон являются отруби, цельные злаки, крупы, овощи, зелень, фрукты, ягоды, бобовые и цедра цитрусовых. Также нужно включать в рацион ферментированные продукты. Например, квашеную капусту (без сахара и уксуса), различные ферментированные овощи, фрукты, ягоды, моченые яблоки, комбучу, перечислила Лушникова.

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