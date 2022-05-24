Проект «Общественный огород» запущен в парках Подмосковья

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Проект «Общественный огород» стартовал в парках Московкой области. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства культуры и туризма. Проект разработали в ведомстве при активном участии парка «Скитские пруды».

В рамках проекта на территории парковых зон будут создавать общественные огороды. Все желающие жители региона смогут посадить семена и потом собрать урожай. Участники проекта смогут на протяжении недели встречаться в парках для ухода за рассадой, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Урожай можно будет собирать на протяжении всего летнего периода. Кроме того, в рамках проекта также будут проходить тематические лекции и мастер-классы.

— Это не только возможность создания собственного мини-огорода в центральном парке, но и приятное место отдыха для всей семьи, — рассказала глава ведомства Елена Харламова.

До этого эксперты рассказали, что следует сажать дачникам в Подмосковье в середине и конце мая. Так, картофель можно сажать на протяжении всего месяца. Для его посадки необходимо ориентироваться на температуру почвы в 6–8 градусов.