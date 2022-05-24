Ретейлеры Apple начали закрывать некоторые магазины в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сеть магазинов re:Store, которая является оператором розницы Apple, начала закрывать некоторые магазины на территории России.

По данным компании, работу приостановили восемь магазинов в столице, четыре в Санкт-Петербурге и по одному магазину в Краснодаре, Челябинске и Казани. Всего закрылись 87 торговых точек.

Согласно информации Inventive Retail Group, в состав которой входит re:Store, магазины закрылись по причине логистических сложностей сроком на три месяца, передает газета «Коммерсантъ».

18 марта Apple отказалась от продажи в России нового Mac Studio, iPhone SE и обновленного iPad Air с весенней презентации. 1 марта корпорация объявила о приостановке продаж россиянам своих гаджетов в онлайн-магазине.

Запасов продукции брендов Apple и Samsung, приостановивших поставки товаров в Россию, хватит на два–три месяца. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили представители магазинов-ретейлеров. Например, в некоторых крупных сетях уже можно наблюдать дефицит iPhone 11 и 12.