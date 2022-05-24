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Сотрудник юридической фирмы украл у пенсионерки более трех миллионов рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Сотрудник юридической фирмы украл у пенсионерки более трех миллионов рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Задержан стажер юридической фирмы, обманом похитивший около трех миллионов рублей у пенсионерки. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 85-летней москвичке позвонил неизвестный и представился сотрудником юридической компании. Название фирмы было знакомо пенсионерке — у нее уже имелся договор с данной организацией, поэтому она продолжила разговор с незнакомцем.

Собеседник предложил новую услугу по сбережению денег, женщина согласилась. Она два раза встретилась со звонившим у отделения банка на Ленинском проспекте и передала ему около трех миллионов рублей. Однако вскоре мужчина перестал выходить на связь, и пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого на Коломенской набережной. Им оказался 54-летний приезжий. Во время обыска в его квартире было обнаружено более 1,5 миллиона рублей из похищенной суммы. Остальное злоумышленник потратил.

Выяснилось, что задержанный был стажером юридической фирмы и воспользовался служебным положением для обмана. Ту услугу, которую он предложил пожилой женщине, компания на самом деле не предоставляла.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.

Накануне, 23 мая, сообщалось, что менеджер фирмы по доставке бытовой техники обманул покупателя почти на 1,5 миллиона рублей.

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