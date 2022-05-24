Определены этапы и сроки проведения конкурса «Московские мастера»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Отборочные и финальные соревнования конкурса «Московские мастера» среди работников сферы информационного моделирования и охраны труда, а также среди мастеров бетонных и электросварочных работ пройдут в июне. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, 9 и 10 июня пройдут соревнования среди специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений с применением стандарта WorldSkills.

14 июня свои навыки продемонстрируют электросварщики ручной сварки; 15 и 17 июня примут участие мастера бетонных работ; 22 июня соревнуются специалисты по охране труда в строительстве.

Отмечается, что соревнования тим-менеджеров и специалистов бетонных работ будут проводиться в командах.

На данный момент идет сбор заявок от участников состязания. Окончательный список конкурсантов будет готов до 25 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 мая стало известно, что в финале конкурса «Московские мастера» по профессии «Повар» приняли участие 11 человек. В этом году темой конкурса стало осознанное потребление.