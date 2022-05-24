Эксперты пояснили, как изменится курс валют к 1 июня

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Эксперты дали прогноз, как изменятся курсы валют к началу лета.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что к концу мая курс доллара может быть около шестидесяти рублей или незначительно выше, если регулятор примет меры по смягчению действующих ограничений.

Эксперты отмечают, что сильный рубль приносит новые риски для российской экономики. В нынешней ситуации можно ожидать попыток ЦБ ограничить дальнейшее укрепление национальной валюты. Поэтому в ближайшие дни курсы евро и доллара могут немного просесть, но незначительно, отметил аналитик Марк Гойхман.

— Даже если доллар в конце мая ослабнет до 55 рублей, а евро — до 60, в июне стоит ожидать их закрепления выше 60–61 рубля и 70–72 рублей соответственно, — рассказал он в комментарии Life.ru.

Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов добавил, что по завершении налогового периода возможно некоторое ослабление национальной валюты. Доллар может вырасти до 62 рублей, евро — до 65 рублей.

24 мая курс доллара на Мосбирже упал ниже 57 рублей. По состоянию на 10:22 мск доллар ослаб на 57 копеек — до 57,30 рубля; евро — на 60 копеек, до 59,50 рубля, передает RT.

Экономист Александр Разуваев сообщил, что в скором времени можно ожидать подъема курса доллара и евро. Согласно прогнозу специалиста ожидать подъема стоимости доллара и евро можно во втором полугодии.