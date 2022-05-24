Депутат предложил рассмотреть вопрос о возобновлении вакцинации от оспы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы. Он направил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Он напомнил, что весной этого года произошла вспышка оспы обезьян. Данное заболевание было обнаружено у граждан ряда стран Европы, Израиля и США.

Медицинские специалисты отмечают, что наличие прививки от натуральной оспы в прошлом может способствовать снижению тяжести течения заболевания оспой обезьян.

При этом депутат подчеркнул, что программа вакцинации в Советском Союзе была завершена в начале 80-х годов прошлого века в связи с полной ликвидацией натуральной оспы во всем мире, поэтому в настоящий момент широкий пласт населения не привит от оспы. В связи с этим целесообразно было бы в настоящее время возобновить вакцинацию, передает RT.

Ранее заведующий лаборатории НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов сообщил, что в России есть определенный запас уже готовых прививок от оспы, а кроме того, в исследовательских центрах хранится вирус коровьей оспы и на его основе можно в любой момент запустить производство вакцин. Он также добавил, что обезьянья оспа гораздо менее опасна, чем натуральная, передает Life.ru.

До этого в комментарии «Вечерней Москве» иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто уже защищен от обезьяньей оспы.