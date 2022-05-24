Пассажиры метро сэкономили более 500 миллионов рублей по акции «Время ранних»

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Пассажиры столичного метрополитена сэкономили более 500 миллионов рублей со старта акции «Время ранних». Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 24 мая.

— Ежедневно в рабочие дни скидку получают свыше 100 тысяч пассажиров, а в целом с начала акции они сэкономили более 500 миллионов рублей, — сказал он.

Ликсутов добавил, что «Время ранних» помогло сделать поездки комфортнее. По его словам, на данный момент более 5 тысяч пассажиров изменили время поездок на менее загруженные часы, в результате чего в вагонах и на станциях стало свободнее.

В конце апреля скидкой на проезд чаще всего пользовались на станциях «Некрасовка», «Выхино» и «Котельники».

Заммэра напомнил, что акция стартовала более полутора лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро.

17 мая стало известно, что свыше 80 тысяч пассажиров столичного метрополитена используют Face Pay для оплаты проезда. Максим Ликсутов отметил, что система регулярно дорабатывается.