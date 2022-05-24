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Пассажиры метро сэкономили более 500 миллионов рублей по акции «Время ранних»

Александр Афонин
Город
Пассажиры метро сэкономили более 500 миллионов рублей по акции «Время ранних»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Пассажиры столичного метрополитена сэкономили более 500 миллионов рублей со старта акции «Время ранних». Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 24 мая.

— Ежедневно в рабочие дни скидку получают свыше 100 тысяч пассажиров, а в целом с начала акции они сэкономили более 500 миллионов рублей, — сказал он.

Ликсутов добавил, что «Время ранних» помогло сделать поездки комфортнее. По его словам, на данный момент более 5 тысяч пассажиров изменили время поездок на менее загруженные часы, в результате чего в вагонах и на станциях стало свободнее.

В конце апреля скидкой на проезд чаще всего пользовались на станциях «Некрасовка», «Выхино» и «Котельники».

Заммэра напомнил, что акция стартовала более полутора лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас она действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро.

17 мая стало известно, что свыше 80 тысяч пассажиров столичного метрополитена используют Face Pay для оплаты проезда. Максим Ликсутов отметил, что система регулярно дорабатывается.

Максим Ликсутов Метро Акция «Время ранних»
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