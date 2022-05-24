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Эксперт дал советы начинающим рыболовам

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дал советы начинающим рыболовам
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вице-президент международной федерации рыболовного спорта в пресной воде (FIPSed) Игорь Чиняков дал советы новичкам-рыболовам.

По его словам, новичкам необходимо учиться у более опытных наставников. Чиняков отметил, что только с помощью практики можно научиться всем особенностям рыбалки.

— Самый основной совет — это учиться у более опытных наставников. Ни одна книга или пособие по рыболовству не передаст всей полноты особенностей, с которыми придется столкнуться на рыбалке, — отметил он в комментарии НСН.

Стоит найти компанию опытных рыболовов, которые раскроют секреты этого занятия, посоветуют, как правильно выбрать наживку и место рыбалки.

Он также подчеркнул, что самым лучшим периодом для ловли хищной рыбы традиционно считается конец лета и осень. В это время рыба нагуливает жир перед зимой.

Стоит помнить и о запретных сроках ловли — это весенний нерестовый период в течение двух месяцев, когда запрещена ловля спиннингом на искусственные приманки.

Зимняя рыбалка по своему комфорту совсем не похожа на летнюю. Но, несмотря на неудобства, она по-прежнему притягивает любителей. «Вечерняя Москва» изучила особенности московской рыбалки зимой.

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