Александр Маршал озвучил размер своей пенсии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заслуженный артист России Александр Маршал получает пенсию в размере 12 тысяч рублей. Об этом рассказал сам рок-музыкант в интервью Антону Красовскому.

— Я получаю пенсию с шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей, — заявил певец, которому в июне исполнится 65 лет.

По словам Маршала, он живет за городом, поэтому ему не положена надбавка как заслуженному артисту.

— Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия, — цитирует музыканта РИА Новости.

Ранее на размер пенсии пожаловалась телеведущая Ангелина Вовк. По ее словам, она продолжает работать, так как 47 тысяч рублей пенсии ей не хватает на полноценную жизнь и отдых. При этом около 17 тысяч рублей звезда телеэкрана получает как обычная пенсионерка, еще 30 тысяч рублей ей доплачивают за звание заслуженной артистки России.

При этом пенсия заслуженного артиста России Бориса Моисеева составляет, по словам его бывшего директора, 85 тысяч рублей. Пенсия музыканта включает социальные выплаты и доплаты за почетное звание.