Эксперт пояснил, как продлить срок эксплуатации автомобиля

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Сооснователь компании ГК A3F Group Александр Дужников рассказал, как следить за автомобилем, чтобы он дольше сохранял свои эксплуатационные качества.

По словам эксперта, любой автомобиль нуждается в ТО. Часть вещей можно делать самостоятельно: менять масло, фильтры, тормозные колодки. При этом не стоит экономить на качестве фильтров и масел.

— Если вы используете свой автомобиль ежедневно, то желательно каждые 2–3 недели проверять уровень всех основных жидкостей: моторное масло, тормозную жидкость, антифриз. Не помешает и проверка масла в коробке и жидкости гидроусилителя раз в 1–2 года. Всегда доливайте жидкости до нормального уровня, а если заметили, что уровень какой-либо жидкости стал ниже, проведите диагностику автомобиля, чтобы установить причину ухода жидкости, — пояснил эксперт в комментарии МИР 24.

Также всегда необходимо своевременно менять резину, особенно с зимней на летнюю, так как зимние шины при езде по асфальту очень быстро изнашиваются и можно получить штрафы от сотрудников ГИБДД. Колеса стоит менять местами раз в сезон, чтобы обеспечить равномерный износ. Также нужно следить за давлением в шинах и правильной балансировкой.

Несмотря на нестабильные условия современного авторынка, не стоит тянуть с покупкой машины, будь то подержанный или новый автомобиль. Такое мнение высказал автоэксперт Петр Баканов.