Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперт пояснил, как продлить срок эксплуатации автомобиля

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт пояснил, как продлить срок эксплуатации автомобиля
Фото: depositphotos

Сооснователь компании ГК A3F Group Александр Дужников рассказал, как следить за автомобилем, чтобы он дольше сохранял свои эксплуатационные качества.

По словам эксперта, любой автомобиль нуждается в ТО. Часть вещей можно делать самостоятельно: менять масло, фильтры, тормозные колодки. При этом не стоит экономить на качестве фильтров и масел.

— Если вы используете свой автомобиль ежедневно, то желательно каждые 2–3 недели проверять уровень всех основных жидкостей: моторное масло, тормозную жидкость, антифриз. Не помешает и проверка масла в коробке и жидкости гидроусилителя раз в 1–2 года. Всегда доливайте жидкости до нормального уровня, а если заметили, что уровень какой-либо жидкости стал ниже, проведите диагностику автомобиля, чтобы установить причину ухода жидкости, — пояснил эксперт в комментарии МИР 24.

Также всегда необходимо своевременно менять резину, особенно с зимней на летнюю, так как зимние шины при езде по асфальту очень быстро изнашиваются и можно получить штрафы от сотрудников ГИБДД. Колеса стоит менять местами раз в сезон, чтобы обеспечить равномерный износ. Также нужно следить за давлением в шинах и правильной балансировкой.

Несмотря на нестабильные условия современного авторынка, не стоит тянуть с покупкой машины, будь то подержанный или новый автомобиль. Такое мнение высказал автоэксперт Петр Баканов.

Автомобили сервис Шины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте