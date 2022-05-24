Мужчина украл аккумулятор иномарки со стоянки автосервиса в Москве

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Подозреваемый в краже аккумуляторной батареи с автомобиля БМВ, который находился на стоянке столичного автосервиса, задержан по горячим следам. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, мужчина похитил аккумуляторную батарею с автомобиля БМВ, припаркованного на стоянке автосервиса. Злоумышленник воспользовался тем, что в машине не работал замок крышки багажника.

Уточняется, что полицейским удалось задержать вора по горячим следам. Им оказался 32-летний житель соседней республики. В отношении него по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

18 мая сообщалось, что у жителя Москвы украли автомобильные шины стоимостью почти миллион рублей.