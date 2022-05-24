Культурно-досуговый центр создадут в Рассказовке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака Карта всех событий

В деревне Рассказовка в Новой Москве планируют построить культурно-досуговый многофункциональный центр. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— В этом центре местные жители смогут проходить предпрофессиональные и общеразвивающие программы дополнительного образования. Строительство этого центра обеспечит максимальную доступность жителей района для самых разных услуг в области культуры и искусства, а также обеспечит поддержку их творческих инициатив в самых разных сферах искусства, — отметила Княжевская.

Также она заявила, что строительство будут проводить за счет городского бюджета. Культурно-досуговый центр будет находиться на пересечении улицы Бориса Пастернака и Проектируемого проезда № 6566. Проект изменений правил землепользования этим участком утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Центр будет рассчитан на 1000 человек, включая его сотрудников. По документации здание будет иметь четыре этажа. Внутри расположат помещения для развития креативно-творческой деятельности различных групп населения. Также здесь создадут условия для художественного воспитания, образования и самообразования детей и молодежи, организации полноценных и многообразных форм досуговой деятельности.

Помимо этого, в центре будет концертный зал на 400 человек и камерный зал на 100 мест. Внутри обустроят помещение детской школы искусств, библиотеку и выставочные помещения, также говорится в пресс-релизе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы появится производственный комплекс.