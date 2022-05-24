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Эксперт перечислил неожиданные профессии, которые набирают популярность у женщин

Анастасия Колоскова
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт перечислил неожиданные профессии, которые набирают популярность у женщин
Фото: Pixabay

Тенденции последних лет показывают, что женщины делают успехи в карьере наравне с мужчинами, а иногда даже превосходят их в профессиональном плане. В каких сферах женщины проявляют себя наиболее ярко как специалисты своего дела, рассказал PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров.

— Действительно, есть такая тенденция в последние годы, что женщины более мотивированы на карьерный рост, чем мужчины. Я связываю такие перемены с тем, что, например, женщин в сфере информационных технологий становится все больше. Этот факт сильно влияет, так как в IT-сферу идут сильно мотивированные представительницы прекрасного пола, — рассказал эксперт, уточнив, что аналогичная тенденция характерна также для маркетинга, финансовой области, а также дизайна и других творческих профессий.

По словам Джабарова, современные женщины могут составить достойную конкуренцию мужчинам в карьерном плане, а в некоторых случаях они проявляют более сильную мотивированность на результат.

Также эксперт рассказал, какая мотивация чаще встречается у представителей обоих полов.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, что сотруднику любой отрасли необходимо постоянно учиться и расширять свои навыки, чтобы оставаться востребованным. В противном случае человека могут заменить на другого специалиста, который разбирается в последних тенденциях и имеет большое число навыков.

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