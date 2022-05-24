Врач оценила предложение о возобновлении вакцинации населения от натуральной оспы

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Необходимо ли в срочном порядке возобновить вакцинацию от натуральной оспы, рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

Она отметила, что на сегодняшний день на территории России не зафиксировано ни одного случая заболевания оспой обезьян. Вероятность распространения этого заболевания не так велика.

По словам эксперта, опасение конечно же есть, что оспа обезьян может попасть на территорию РФ, но данная инфекция не имеет такого потенциала распространения, как, например, коронавирус.

По мнению Малинниковой, рассматривать возможность для вакцинации против натуральной оспы первоочередно стоит для медицинских работников, и людей, которые ухаживают за пациентами больных оспой, передает Nation News.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что в России создана очень серьезная система противодействия подобным вирусам, поэтому впадать в панику не стоит. Также есть эффективные тест-системы, позволяющие выявить заболевание, передает «360».

24 мая депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением возобновить вакцинацию от натуральной оспы.