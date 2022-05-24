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В Кремле рассказали о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС

Антон Махов
Политика
В Кремле рассказали о решении выдвинуть Куренкова на пост главы МЧС
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин хорошо знает предложенного на пост главы Министерства чрезвычайных ситуаций Александра Куренкова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 24 мая.

— Вы знаете, что кандидатура вносится президентом, и как только президент посчитал это целесообразным, он так и сделал, — ответил Песков на вопрос о том, почему с руководителем ведомства определялись так долго.

На вопрос, планирует ли президент Путин представить Куренкова в Совете Федерации в среду, 25 мая, Песков ответил, что «пока точных планов на этот счет нет». Представитель Кремля заявил, что решение будет зависеть от рассмотрения в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

Ранее в Совфед поступило представление президента об утверждении новым главой МЧС России Александра Куренкова. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая. В недавнем прошлом он занимал должность начальника управления министерства по Курганской области. Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Арктике, спасая жизнь кинорежиссера Александра Мельника. На момент инцидента ему было 55 лет.

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