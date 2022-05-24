ТЦ получат право расторгать договоры аренды с компаниями недружественных стран

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российские власти предоставят собственникам ТЦ право досрочно расторгать договоры об аренде с компаниями, которые имеют отношение к недружественным странам. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения, — пояснил глава кабмина, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что вывеска компании есть, но арендная плата собственникам не поступает из-за отсутствия выручки.

— Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами, — добавил Мишустин.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Особенно ощутимой для российских потребителей может оказаться ситуация с популярными и уже привычными продуктовыми брендами и предприятиями общепита, которые приняли решение покинуть российский рынок. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о продаже активов известных брендов и попыталась понять, какие изменения за этим последуют.