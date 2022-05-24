Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

ТЦ получат право расторгать договоры аренды с компаниями недружественных стран

Полина Долганова
Общество
ТЦ получат право расторгать договоры аренды с компаниями недружественных стран
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Российские власти предоставят собственникам ТЦ право досрочно расторгать договоры об аренде с компаниями, которые имеют отношение к недружественным странам. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения, — пояснил глава кабмина, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что вывеска компании есть, но арендная плата собственникам не поступает из-за отсутствия выручки.

— Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами, — добавил Мишустин.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Особенно ощутимой для российских потребителей может оказаться ситуация с популярными и уже привычными продуктовыми брендами и предприятиями общепита, которые приняли решение покинуть российский рынок. «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о продаже активов известных брендов и попыталась понять, какие изменения за этим последуют.

Россия Торговля Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Руслан Мирзаев
Руслан Мирзаев

Работаем на опережение

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте