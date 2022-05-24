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Диетолог оценила опасность фастфуда

Ирина Игнатенко
Общество
Диетолог оценила опасность фастфуда
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова оценила опасность фастфуда.

Специалист пояснила, что главную опасность представляют канцерогены, которые образуются при жарке, пищевые добавки и продукты, сделанные из муки высшего сорта.

Диетолог отметила, что редкое употребление подобной пищи не нанесет вреда здоровью. Но регулярное употребление фастфуда может обернуться проблемами со здоровьем.

При этом она рекомендовала отказаться от фастфуда, который приготовлен во фритюре.

— Именно от фритюра стоит отказаться в ресторанах. Потому что мы не знаем температуру горения этого масла и как долго им пользуются. Просто обжаренный на сковороде фастфуд будет менее опасен, чем приготовленный во фритюре. Самый безопасный фастфуд — приготовленный на пару или тушеный, а также приготовленный на гриле, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

До этого эндокринолог и нутрициолог Людмила Мудрагель объяснила, как грамотно включать в рацион жиры без вреда организму. Она отметила, что исключать из рациона жиры полностью не стоит, так как они необходимы для правильной работы организма, однако стоит учитывать их разновидность.

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