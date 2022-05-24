«Одноклассники» запустили алгоритм поддержки новых авторов

Фото: Пресс-служба соцсети Одноклассники

Социальная сеть «Одноклассники» представила новый алгоритм поддержки авторов — «Молния». Он помогает новым группам увеличить охват аудитории. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе платформы.

— Алгоритм «Молния» будет регулярно отбирать новых создателей уникального контента и размещать их контент в сервисах соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп в ОК, — говорится в сообщении.

На первом этапе своей работы алгоритм будет помогать новым группам на платформе, которые еще не достигли отметки 300 подписчиков. В дальнейшем соцсеть планирует расширить действие сервиса и на текущих авторов.

Отмечается, что для участия в программе авторам необходимо регулярно публиковать уникальный контент и не нарушать правила сайта. Планируется, что по результатам тестового запуска алгоритма участники получают в среднем от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории.

До этого стало известно, что компания VK выпустила новое приложение на платформе VK Mini Apps. Оно поможет найти человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов.