Ведьма рассказала, какое кармическое наказание ждет женщин, которые влезли в чужую семью

кадр из фильма «Развод» (2003)

Женщины, прибегающие к приворотам и черным ритуалам, чтобы увести из семьи чужого супруга, обречены на проклятия и неудачи в личной жизни. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала славянская ведьма Евгения Белова-Анаконда.

По словам ведуньи, если разлучница пытается увести мужа из семьи, где супруги любят друг друга, и у них общая судьба, то попытки разрушить такую идиллию, завершатся плачевно для «третьей лишней»:

— Как действует бумеранг? Женщина, покусившаяся на чужое, в будущем не построит счастья с тем, кого увела. Ей также не будет сопутствовать удача при построении отношений с другими избранниками. У нее будут партнеры меняться, не будет никакой стабильности.

Кармического ответа не последует лишь в том случае, заверила ведьма, если дама, пожелавшая союз с «занятым» семьянином, повстречалась ему в период, когда его собственная семья и так на грани разрушения:

— Когда чувства между супругами охладели и семья на грани распада, в таком случае сильного кармического ответа для любовницы-разлучницы не будет. Все-таки силы, стоящие выше нас, дифференцированно относятся к человеческим поступкам, и нет единого кодекса.

Белова заметила, что сложнее приходится тем дамам, которые в попытках заполучить чужого мужчину прибегают к темным ритуалам:

— Ни одно магическое действие, которое особенно связано с негативом, не проходит бесследно. Погружаясь в эти структуры, мы нарушаем мировой баланс. И «ответка» при использовании приворотов и черной магии прилетает не только инициаторше этих черных дел, но и ее потомкам. Разлучница получает сильное родовое проклятие, которое в дальнейшем очень тяжело убрать.

Белова отметила, что приворот — это сильное энергетически негативное воздействие, которое всегда имеет плохие последствия.