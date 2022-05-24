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Жители пятиэтажки на Никулинской начали переезжать по программе реновации

Антон Махов
Город
Жители пятиэтажки на Никулинской начали переезжать по программе реновации
Фото: Stroi.mos.ru
Россия, Москва, Никулинская улица, 22 Карта всех событий

Жители пятиэтажного дома по адресу улица Никулинская, 22, начали переезд по программе реновации. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Сотрудники департамента направили письма с предложениями равнозначных квартир жителям дома 22 на Никулинской улице. Сейчас 80 семей могут осматривать возможные варианты в новостройке на Веерной улице (дом 26а). С теми, кто уже определился, оформят договор в центре информирования о переселении, — рассказал Гаман.

Всего на территории района в данный момент выбирают квартиры и оформляют соответствующие документы более 475 семей.

В мае 2022 года в Очаково-Матвеевском начали процесс переезда по программе реновации 257 семей из дома 26, корпус 2, и дома 28, корпус 2, на Веерной улице. Из них 167 семей уже выбрали новые квартиры и заключили первые договоры, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

В Бескудниковском районе столицы появится новостройка по программе реновации. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Новостройка является четырехсекционным зданием переменной этажности.

Строительство Жилье Реновация
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