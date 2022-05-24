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Более 7,3 тысячи автомобилей переместили с мест для машин маломобильных людей на спецстоянки

Георгий Соланович
Город
Более 7,3 тысячи автомобилей переместили с мест для машин маломобильных людей на спецстоянки

Эвакуаторы «Московского паркинга» с начала 2022 года переместили более 7,3 тысяч автомобилей с парковочных мест для людей с инвалидностью на спецстоянки. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП» во вторник, 24 мая.

— С начала 2022 года по решению ГИБДД эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки больше 7,3 тысяч машин с мест для автомобилей людей с инвалидностью. Недобросовестным автомобилистам придется оплатить штраф в пять тысяч рублей и заплатить за эвакуацию авто, — говорится в сообщении.

В столичном паркинге также отметили, что чаще всего правила парковки нарушали владельцы дорогих авто: Bentley, Tesla и Lamborghini.

— Чтобы и водители, и пешеходы чувствовали себя комфортно и безопасно — паркуйтесь правильно, — заключили в пресс-службе.

До этого в департаменте транспорта напомнили, что жители столицы могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на июнь. Благодаря им москвичи могут сэкономить на парковке и получить преимущество на его продление. Оформить абонемент можно на портале Московского паркинга.

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