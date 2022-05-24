Дептранс напомнил москвичам о продлении абонемента на парковки

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Жители столицы могут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на июнь. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Не забудьте продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на июнь. Сделать это можно до 26 мая, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили о преимуществах использования абонемента. Благодаря ему москвичи могут сэкономить на парковке и получить преимущество на его продление. Отмечается, что оформить абонемент можно на портале Московского паркинга, передает дептранс.

22 мая стало известно, что более трех тысяч компаний в Москве зарегистрировали личный парковочный кабинет юридического лица. С его помощью сотрудники могут оплачивать парковку сразу с общего счета организации.

До этого сообщалось, что сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы ликвидировали незаконную стоянку автомобилей в Бескудниковском районе. Парковку сделали общедоступной.