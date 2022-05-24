Знаток «Что? Где? Когда?» Аскеров заочно арестован по делу о реабилитации нацизма

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Басманный суд заочно арестовал журналиста и участника телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что арест на Аскерова наложили по делу о реабилитации нацизма.

11 мая стало известно, что МВД России объявило его в розыск.

27 апреля Следственный комитет России возбудил в отношении Аскерова уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

По данным следствия, он опубликовал на своей странице в Facebook* пост, в котором указал ложные сведения и написал оскорбления в адрес маршала Советского Союза Георгия Жукова.

*Facebook — соцсеть признана в России экстремистской.