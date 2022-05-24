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Собянин представил пять первых резидентов кластера «Ломоносов»

Антон Махов
Город
Собянин представил пять первых резидентов кластера «Ломоносов»
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин представил пять первых резидентов инновационного кластера «Ломоносов» — первого кластера будущего Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы». Об этом глава города рассказал во вторник, 24 мая, в личном блоге.

— Проектов такого масштаба Россия не знала много десятилетий. Через несколько лет на резервной территории главного вуза страны будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний, — заявил мэр.

Инновационный научно-технологический центр возводят в районе Раменки. Пять компаний получили статус резидентов данного центра. Каждый из них — это работающий бизнес с сильной командой. На сегодняшний день они работают в других помещениях, но уже могут пользоваться налоговыми льготами и другими преимуществами членов проекта ИНТЦ, сообщил Собянин.

В список вошли Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, НПП «Центр перспективных технологий», «Морской центр», «Уайт Инновейшен» (группа компаний White Product Group) и Inwave (ООО «Микроволновая электроника»), рассказал мэр в своем блоге.

Строительство Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» началось в 2021 году. Сейчас в районе Раменки возводятся три из девяти будущих кластеров ИНТЦ. Первый из них — «Ломоносов» — будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.

Ранее Собянин сообщил, что правительство столицы снизит ставку по льготным кредитам для предприятий и организаций реального сектора экономики с 11 до 9 процентов, для предприятий строительной отрасли — с 12 до 9 процентов.

Строительство центр инноваций Сергей Собянин
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