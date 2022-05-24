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Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лейла Алиева
В мире
Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Фото: Скриншот с видео на YouTube/Минобороны России

Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что продолжительность полета составила около 13 часов, а истребительное сопровождение группы бомбардировщиков обеспечили самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил.

Мероприятие прошло в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлено против третьих стран, уточнили в Минобороны РФ.

До этого патрулирование над Белоруссией выполнили два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Отмечается, что воздушные суда на ряде этапов сопровождали истребители Су-35. Самолеты успешно вернулись на базу после мероприятия.

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