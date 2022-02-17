Российские Ту-22М3 выполнили патрулирование над Белоруссией

Фото: Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в четверг, 17 февраля.

— В ходе проведения совместного учения «Союзная решимость-2022» два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. Продолжительность полета составила около трех часов, — говорится в сообщении.

Воздушные судна на ряде этапов сопровождали истребители Су-35. Самолеты, как уточнили в министерстве, успешно вернулись на базу, отмечает РИА Новости.

15 февраля представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля.

В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.