Фото: Пресс-служба Госдумы

Черный риелтор обманула клиентку почти на 2,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленница работала риелтором и предложила потерпевшей помощь при продаже жилья стоимостью пять миллионов рублей. Однако в действительности женщина обманом заставила ее оформить доверенность на недвижимость на свое имя.

— Согласно этому документу, риелтор имела право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Снизив стоимость недвижимости в два раза, аферистка осуществила продажу, — рассказал Васенин.

Кроме того, мошенница похитила 2 миллиона 400 тысяч рублей, вырученные при продаже жилья. Вскоре после этого 32-летняя подозреваемая была задержана. Похищенной суммы у нее уже не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Васенин также добавил, что в настоящее время правоохранители пытаются установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности женщины.

До этого сообщалось, что сотрудник юридической фирмы украл у пенсионерки более трех миллионов рублей.