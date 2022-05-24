Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Звезды, которые стали блондинками

Звезды, которые стали блондинками

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Двое приезжих из ближнего зарубежья жестоко избили и ограбили соотечественника

Елена Самойлова
Происшествия
Двое приезжих из ближнего зарубежья жестоко избили и ограбили соотечественника
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Задержаны двое приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественника в районе Люблино. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, в одном из ресторанов быстрого питания 19-летний потерпевший познакомился с двумя мужчинами. Те попросили его оплатить их заказ и занять денег, на что получили отказ.

На улице парень заметил, что его преследуют. Новые знакомые догнали его и избили, сломав при этом нос. Затем они приставили к горлу пострадавшего нож и вновь потребовали денег. Испугавшись, заявитель отдал все имеющиеся при себе наличные.

Получив желаемое, злоумышленники скрылись. Пострадавший был госпитализирован.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых на Белореченской улице. Ими оказались двое безработных из ближнего зарубежья. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.

Накануне, 23 мая, попутчики угнали арендованный автомобиль, угрожая водителю ножом.

Район Люблино разбой МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена Европы» облизывает корм

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Александр Лосото
Александр Лосото

Вирус беспамятства

Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Все мнения
О проекте