Двое приезжих из ближнего зарубежья жестоко избили и ограбили соотечественника

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Задержаны двое приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в разбойном нападении на соотечественника в районе Люблино. Об этом во вторник, 24 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, в одном из ресторанов быстрого питания 19-летний потерпевший познакомился с двумя мужчинами. Те попросили его оплатить их заказ и занять денег, на что получили отказ.

На улице парень заметил, что его преследуют. Новые знакомые догнали его и избили, сломав при этом нос. Затем они приставили к горлу пострадавшего нож и вновь потребовали денег. Испугавшись, заявитель отдал все имеющиеся при себе наличные.

Получив желаемое, злоумышленники скрылись. Пострадавший был госпитализирован.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых на Белореченской улице. Ими оказались двое безработных из ближнего зарубежья. Деньгами они распорядились по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые заключены под стражу.

Накануне, 23 мая, попутчики угнали арендованный автомобиль, угрожая водителю ножом.