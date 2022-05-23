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Россия, Москва, проспект Мира, 70 Карта всех событий

Попутчики угнали арендованный автомобиль, угрожая водителю ножом. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел около дома 70 на проспекте Мира в 12:30. По данным ведомства, утром 20 мая мужчина решил подвести случайных прохожих. Они сели в машину и спустя некоторое время стали угрожать водителю ножом, требуя отдать телефон и кошелек. Затем злоумышленники перехватили управление автомобилем и скрылись.

Пострадавший водитель обратился в отделение полиции и заявил о случившемся. Он пояснил, что автомобиль был взят в аренду, а в кошельке находились пару сотен рублей и банковские карты. Общий материальный ущерб составил около 12 тысяч.

В час дня у того же дома на проспекте Мира подозреваемых задержали. Ими оказались приезжие граждане в возрасте 20 лет и 24 года.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

27 апреля сообщалось, что у москвича угнали автомобиль в день покупки.