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Нутрициолог Тарадей рассказал о пользе употребления в пищу одуванчиков

Анастасия Колоскова
Общество
Нутрициолог Тарадей рассказал о пользе употребления в пищу одуванчиков
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Нутрициолог, тренер по здоровому образу жизни, автор книги «Пожиратель растений» Джефф Тарадей дал совет добавить в рацион обычные одуванчики, так как они зарядят витаминами весь организм.

По его словам, это растение богато витаминами А и К, которые благотворно влияют на зрение, иммунную систему, свертывание крови при заживлении ран и укрепления костей.

Нутрициолог посоветовал смешивать одуванчики с огородной зеленью.

— Листья одуванчиков более вкусны в сочетании с другой более мягкой зеленью, такой как шпинат и мангольд, так как во вкусе присутствует легкая горечь, — цитирует эксперта «Газета.ru».

Избавить от горечи поможет также лимонный сок, добавил он.

При этом Тарадей подчеркнул, что употреблять в пищу одуванчики можно только после консультации специалиста, так как большое количество растения может спровоцировать аллергию, дискомфорт в желудке, диарею и изжогу.

Ранее российский диетолог-нутрициолог Наталья Романова рассказала о том, как граждане могут защитить свое зрение от возрастных изменений.

одуванчики эксперт нутрициолог
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