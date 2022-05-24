Покатившийся без водителя фургон повредил два автомобиля в ВАО

Грузовой фургон повредил два автомобиля в ВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил корреспондент газеты с места событий во вторник, 24 мая.
Двое курьеров на грузовике с номерами Курганской области решили сэкономить на парковке. Перегородив проход пешеходам на улице Сокольническая Слободка, доставщики припарковали фургон прямо на тротуаре и принялись за дело. По словам корреспондента «ВМ», курьеры игнорировали замечания прохожих. Один из недовольных не ограничился словами.
Между курьерами и жильцом дома завязалась драка. В этот момент оставленный без присмотра автомобиль покатился назад — «плавному» движению поспособствовал довольно ощутимый уклон улицы.
По пути болтающаяся дверь фургона разорвала крыло внедорожника «Ленд Ровер», а также оцарапала «Фольксваген». В завершение грузовик с громким хрустом врезался в дерево, съехав на газон.
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
— Это чудо, что никого не задело и машина не покатилась дальше по улице! — рассказала «ВМ» испуганная владелица «Ленд Ровера».
Женщина добавила, что ее машина застрахована, однако в какую сумму обойдется ремонт машины, ей даже страшно представить.
Владельцу грузовика, из-за которого все произошло, выписан штраф. Сотрудник парковочной службы рассказал, что это уже далеко не первый случай, а ситуация с активным жителем дома и курьерами — конфликт длиной в несколько месяцев. Однако штрафы почему-то не останавливают доставщиков.
По словам юриста Тимура Чанышева, возможно, штрафы не страшны мужчинам, поскольку машина может числиться за «мертвой душой» — человеком, который уже умер. И все штрафы приходят на его адрес, а не истинным нарушителям.
— По закону, если выясняется, что владелец транспортного средства умер, то с него снимаются государственные регистрационные знаки, а документы на машину изымаются. Нарушителю выписывается штраф в размере 800 рублей. Прежде чем ездить на такой машине, надо получить свидетельство о праве на наследство. Затем с ним и самой машиной приехать в ГИБДД в течение 10 дней, — пояснил юрист.
В случае если срок превышается, то по приезде на регистрацию могут выписать штраф от полутора до двух тысяч рублей. Автомобиль допускается к участию в дорожном движении, только если он состоит на государственном учете.
В данном случае, рассуждает Чанышев, курьеры поставили машину на тротуаре в нарушение правил — это штраф в сумме 5 тысяч рублей; не обеспечили ее надежную остановку и повредили две машины — судя по повреждениям, затраты тянут минимум на 500 тысяч рублей.
— Даже дерево повреждено, но тут уж Москомприрода выставит отдельный счет. Создали аварийную ситуацию из-за желания сэкономить 40 рублей за час парковки! — резюмировал юрист.
Курьеров и местного жителя опросила приехавшая на место происшествия полиция. В отношении них составлены административные протоколы.
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