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Покатившийся без водителя фургон повредил два автомобиля в ВАО

Сергей Шахиджанян
Елена Самойлова
Происшествия
Покатившийся без водителя фургон повредил два автомобиля в ВАО
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Сокольническая Слободка Карта всех событий

Грузовой фургон повредил два автомобиля в ВАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщил корреспондент газеты с места событий во вторник, 24 мая.

Двое курьеров на грузовике с номерами Курганской области решили сэкономить на парковке. Перегородив проход пешеходам на улице Сокольническая Слободка, доставщики припарковали фургон прямо на тротуаре и принялись за дело. По словам корреспондента «ВМ», курьеры игнорировали замечания прохожих. Один из недовольных не ограничился словами.

Между курьерами и жильцом дома завязалась драка. В этот момент оставленный без присмотра автомобиль покатился назад — «плавному» движению поспособствовал довольно ощутимый уклон улицы.

По пути болтающаяся дверь фургона разорвала крыло внедорожника «Ленд Ровер», а также оцарапала «Фольксваген». В завершение грузовик с громким хрустом врезался в дерево, съехав на газон.

Покатившийся без водителя фургон повредил два автомобиля в ВАО Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Это чудо, что никого не задело и машина не покатилась дальше по улице! — рассказала «ВМ» испуганная владелица «Ленд Ровера».

Женщина добавила, что ее машина застрахована, однако в какую сумму обойдется ремонт машины, ей даже страшно представить.

Владельцу грузовика, из-за которого все произошло, выписан штраф. Сотрудник парковочной службы рассказал, что это уже далеко не первый случай, а ситуация с активным жителем дома и курьерами — конфликт длиной в несколько месяцев. Однако штрафы почему-то не останавливают доставщиков.

По словам юриста Тимура Чанышева, возможно, штрафы не страшны мужчинам, поскольку машина может числиться за «мертвой душой» — человеком, который уже умер. И все штрафы приходят на его адрес, а не истинным нарушителям.

— По закону, если выясняется, что владелец транспортного средства умер, то с него снимаются государственные регистрационные знаки, а документы на машину изымаются. Нарушителю выписывается штраф в размере 800 рублей. Прежде чем ездить на такой машине, надо получить свидетельство о праве на наследство. Затем с ним и самой машиной приехать в ГИБДД в течение 10 дней, — пояснил юрист.

В случае если срок превышается, то по приезде на регистрацию могут выписать штраф от полутора до двух тысяч рублей. Автомобиль допускается к участию в дорожном движении, только если он состоит на государственном учете.

В данном случае, рассуждает Чанышев, курьеры поставили машину на тротуаре в нарушение правил — это штраф в сумме 5 тысяч рублей; не обеспечили ее надежную остановку и повредили две машины — судя по повреждениям, затраты тянут минимум на 500 тысяч рублей.

— Даже дерево повреждено, но тут уж Москомприрода выставит отдельный счет. Создали аварийную ситуацию из-за желания сэкономить 40 рублей за час парковки! — резюмировал юрист.

Курьеров и местного жителя опросила приехавшая на место происшествия полиция. В отношении них составлены административные протоколы.

20 мая стало известно, что закрылась перехватывающая парковка около станции метро «Тимирязевская».

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