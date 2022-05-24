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Прокуратура выяснит, почему новую многоэтажку в Салехарде подпирают из-за ветра краном

Евгений Белоусов
Происшествия
Прокуратура выяснит, почему новую многоэтажку в Салехарде подпирают из-за ветра краном
Фото: Telegram / Топор Live

Прокуратура проверит информацию о том, что жилой многоэтажный дом в Салехарде из-за сильного ветра подпирают краном. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства ЯНАО.

— Мы однозначно отреагируем, будем проводить проверку, — заявили в прокуратуре.

В социальных сетях появилась информация о том, что недавно построенный дом уже второй год подряд при неблагоприятных погодных условиях подпирают краном. Как отметили в мэрии Салехарда, таким образом застройщик принял предупредительные меры, чтобы ветер не повредил обшивку дома.

Видео: Telegram / Топор Live

Новостройка была сдана в конце марта 2021 года. Ключи жильцам вручали лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Салехарда Алексей Титовский, передает РИА Новости.

В апреле в подмосковных Люберцах обрушилась крыша жилого дома. В результате шесть машин, которые стояли около дома, получили повреждения.

23 февраля кровля ледового катка обрушилась под тяжестью снега в Удмуртии. Крыша рухнула на участке площадью 800 квадратных метров.

дома Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) Прокуратура
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