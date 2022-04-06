Крыша жилого дома обрушилась на шесть машин в Люберцах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В подмосковных Люберцах обрушилась крыша жилого дома вечером в среду, 6 апреля. В результате повреждения получили шесть машин, которые стояли около дома.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Кирова.

По предварительной информации, упало примерно 130-150 квадратных метров кровли, сообщает РЕН ТВ.

23 февраля кровля ледового катка обрушилась под тяжестью снега в Удмуртии. Крыша рухнула на участке площадью 800 квадратных метров. Общая площадь самого катка достигает 2400 квадратных метров.