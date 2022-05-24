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«Одноклассники» обновили сервис «Моменты»

Георгий Соланович
Общество
«Одноклассники» обновили сервис «Моменты»
Фото: Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» обновила сервис исчезающих фото и видео «Моменты». Об этом сообщили в пресс-службе соцсети во вторник, 24 мая.

— «ОК» разрешили прикреплять к публикациям в сервисе «Моменты» кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри соцсети. Таким образом все авторы и модераторы групп смогут привлекать больше внимания к любому событию или контенту, — говорится в сообщении.

«Одноклассники» обновили сервис «Моменты» Фото: Пресс-служба «Одноклассников»

Кроме того, авторы «Моментов» в iOS-приложении «ОК» теперь могут добавлять к своим фотографиям специальный фон. Его можно добавить как на загруженные из галереи медиа, так и на фотографии, снятые в «Моментах».

В пресс-службе заключили, что в будущем данная функция появится и для пользователей Android.

До этого «Одноклассники» представили новый алгоритм поддержки авторов — «Молния». На первом этапе своей работы функция будет помогать новым группам, которые еще не достигли отметки 300 подписчиков на платформе. В дальнейшем соцсеть планирует расширить действие сервиса и на текущих авторов.

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