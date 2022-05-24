Культура может связать прошлое и будущее

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Студентка Вера Солодкова пришла отметить День славянской письменности и культуры вместе с семьей, чтобы узнать больше о том, как наши предки получали образование и учились грамотности / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

24 мая в Москве отметили День славянской письменности и культуры. В городе прошли мастер-классы и экскурсии, а закончился праздник концертом на Красной площади.

Хранитель Музея славянской письменности «Слово» Светлана Грошева выводит кисточкой буквы и символы. На белом листе проступают очертания рукописной и печатной вязи (тип древнего декоративного кириллического письма. — «ВМ»). Сегодня здесь проходит мастер-класс по каллиграфии «Вяжем вязь», на котором собрались взрослые и дети, интересующиеся русской культурой и историей письменности.

Участники мастер-класса увлеченно наблюдают за действиями Светланы, а после и сами берут в руки широкое перо — специальный инструмент, который необходим, чтобы писать вязью, — и делают первые неуверенные движения.

— Каждый день сегодня мы либо вообще не пишем от руки, а только печатаем на клавиатуре телефона или компьютера, либо пишем шариковой ручкой, — говорит Светлана Грошева. — А здесь у людей есть возможность попробовать что-то написать широким пером, которое современное поколение никогда не держало в руках.

Среди участников мастер-класса — пенсионерка Татьяна Чиняева. Она приехала в Москву на День славянской письменности из Хабаровска.

— Я иногда читаю церковнославянские книги, но не все понимаю, поэтому пришла сюда в надежде, что мне подробнее расскажут о вязи, — говорит Татьяна Чиняева. — Такие мероприятия должны проходить чаще, это же наша культура, то, что связывает нас одновременно и с прошлым, и с будущим.

Помимо мастер-класса по вязи, в музее проходят и другие события, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Например, тематические экскурсии, где можно увидеть келью писца, старинный школьный класс, а также современные интерактивные экспонаты, посвященные фольклору и каллиграфии.

Студентка Вера Солодкова с удовольствием примеряет на себя роль школьника начала прошлого века, присев за парту тех времен. Она пришла на экскурсию с семьей. Говорит, что любовью к истории заразилась от младшего брата.

— Очень интересно узнать, как развивалась письменность, как раньше учились дети. А еще послушать, как император Петр I менял азбуку и внедрял какие-то новые слова, — рассказывает Вера Солодкова. — Я считаю, что обязательно нужно знать, как наши предки жили и получали образование, чтобы расширить свой кругозор и понять, через что они проходили, чтобы стать грамотными и насколько сильно для нас изменился этот процесс.

Праздник также отметили концертом, на котором исполнили фольклорные песни.

Но более грандиозное мероприятие в День славянской письменности и культуры прошло на Красной площади. В программу вошли произведения музыкальной классики, связанные с историческим прошлым страны, которые исполнили солисты Российского национального молодежного симфонического оркестра и сводного хора из 365 человек.

— Кирилл и Мефодий создали наш алфавит, а также положили основу всей русской культуре, — говорит главный хормейстер сводного хора Лев Конторович. — Мы традиционно в этот день исполняем музыку, которая вдохновляет русский народ. Все посвящено нашей истории и патриотизму. И конечно, в начале концерта прозвучала православная музыка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки:

— Славянская письменность — основа культурного наследия, объединяющая многонациональные народы России. История, обычаи, традиции — все это напоминает о том, что язык — основа национального самосознания. У нас хранится много книжных памятников, связанных со славянской письменностью. Наша задача — бережно хранить и передавать культурные богатства нашей великой страны.

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