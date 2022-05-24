Летний сезон проекта «Мой спортивный район» начнется в Москве 28 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» начнется в десяти округах Москвы 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорспорта во вторник, 24 мая.

Горожан ждут бесплатные тренировки не только на спортивных дворовых площадках, но и на специально оборудованных крышах.

— Всего в проекте будет задействовано 37 локаций: 30 спортивных площадок и 7 крыш районных центров. На каждой площадке занятия будут проходить три раза в неделю... Во дворах будут играть в футбол, волейбол и бадминтон и заниматься фитнесом, а на крышах — танцевать зумбу, заниматься йогой, растяжкой, боевыми искусствами и многофункциональными тренировками, — говорится в сообщении пресс-службы.

На всех дворовых спортивных площадках действует единое расписание занятий. Так, по вторникам в 19:00 будут начинаться фитнесс-тренировки, по субботам в 11:00 будут заниматься дети от 6 до 13 лет, а по воскресеньям в 18:00 осваивать популярные летние игры будут подростки от 14 лет и взрослые горожане. На крышах города занятия будут начинаться по субботам — в 12:00 и в 14:00, по воскресеньям — в 17:00 и в 19:00. Тренировки смогут посетить москвичи старше 18 лет.

Длительность каждой тренировки — 1 час. Открытие летнего сезона пройдет 28 мая в районном центре «Будапешт».

До этого сообщалось, что в проекте Sport and Art в рамках общегородской акции «Ночь в музее» 21 мая приняла участие тысяча человек.