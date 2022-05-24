Роспотребнадзор проведет консультации для москвичей по вопросам детского отдыха

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Графский переулок, 4к3 Карта всех событий

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве с 23 мая по 10 июня проводят серию консультаций для жителей города по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Связаться со специалистами можно по телефонам +7 (495) 687-40-57, +7 (495) 687-63-60. На вопросы также отвечают сотрудники отдела консультационных услуг для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве по телефону +7 (495) 687-39-61. Звонки принимают с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу — с 09:00 до 16:30. Обед — с 13:00 до 13:45, — говорится в сообщении.

Кроме того, в случае некачественного оказания услуг, связанных с детским отдыхом, или при покупке некачественного товара можно позвонить по телефону +7 (495) 539-36-96. В круглосуточном режиме также работает единый консультационный центр Роспотребнадзора — телефон +7 (800) 555-49-43.

Письменные обращения можно направить по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3 и 4, передает официальный сайт мэра Москвы.

23 марта горячая линия управления Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы.