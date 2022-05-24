Минпросвещения: Переход на программы специалитета в вузах РФ усилит качество подготовки педагогов

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Отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета в вузах России могут усилить качество подготовки педагогов в стране. Об этом во вторник, 24 мая, заявили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

— Отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способны усилить качество подготовки педагогов по всей стране, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что педагогическая высшая школа долгие годы опиралась на специалитет как на классический проверенный формат. После перехода на Болонскую систему исчезли специальности и указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда.

Для того чтобы исправить это, была сформирована программа «Ядро высшего педагогического образования», которая включает в себя единые принципы и подходы к подготовке педагогических кадров, где опора сделана именно на специалитет. Программа стартует в педагогических вузах уже с 1 сентября этого года, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил об отказе в России от Болонской системы образования. По его словам в стране будет разрабатываться собственная система.