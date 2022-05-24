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Генпрокурор Украины допустила возможность обмена осужденного российского военного

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Генпрокурор Украины допустила возможность обмена осужденного российского военного
Фото: depositphotos

Обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного украинским судом к пожизненному тюремному заключению, возможен. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

— Вы знаете, у нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я говорю, как и тогда говорила, что его могут обменять. Могут обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно, — заявила она.

Однако никаких деталей возможного обмена и переговоров на этот счет Венедиктова не раскрыла. По ее словам, на сегодняшний день число российских военных, которым предъявлены обвинения на Украине, возросло с 49 до 63 человек, передает ТАСС.

Украинский суд 23 мая приговорил военного из РФ Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за нарушение законов и обычаев войны. Данное решение можно будет обжаловать в апелляционном суде.

17 мая стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Как уточнили в СК, следователи установят личность каждого националиста и проверят на причастность к совершению преступлений в отношении гражданского населения.

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