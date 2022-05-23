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Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению

Полина Долганова
Происшествия
Суд на Украине приговорил российского военного к пожизненному заключению
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украинский суд приговорил военного из России Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за нарушение законов и обычаев войны. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

— Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, — заявил судья.

Уточняется, что данное решение можно будет обжаловать в апелляционном суде, передает РИА Новости.

19 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу. Так, Мурыга будет находиться под стражей до 16 июля включительно. Его подозревают в подрыве моста в ЛНР в марте 2015 года, тогда в результате инцидента погибли часовые республиканской народной милиции.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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