Минобороны: Россия откроет коридор к Черному морю для выхода судов из порта Мариуполя

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Российские войска откроют 25 мая с 08:00 по московскому времени гуманитарный коридор в направлении Черного моря для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, — заявил он.

По словам Мизинцева, Вооруженные силы РФ ежедневно открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины, говорится в сообщении.

В этот же день в Минобороне РФ сообщили, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Уточняется, что всего в ходе разминирования специалистами было обследовано 134 сооружения.

До этого Мизинцев заявил, что украинские боевики оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.