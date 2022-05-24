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Незаконную пристройку к ТЦ снесли на северо-востоке Москвы

Георгий Соланович
Город
Незаконную пристройку к ТЦ снесли на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Широкая улица, 31 Карта всех событий

Специалисты демонтировали незаконно возведенную пристройку к торговому центру в столичном районе Северное Медведково. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров во вторник, 24 мая.

— На площади более 33 квадратных метров действовала точка общественного питания. Как установили инспекторы, разрешительная документация на ее возведение отсутствовала, а участок под цели реконструкции не предоставлялся. Соответственно, сама торговая точка работала нелегально. На основании информации Госинспекции суд признал объект незаконным и постановил привести здание в первоначальный вид, — передает слова Боброва агентство городских новостей «Москва».

15 мая сообщалось, что специалисты демонтировали незаконно построенное помещение в столичном районе Ясенево. Площадь незаконно возведенной пристройки составила более 320 квадратных метров, в ней велась коммерческая деятельность по продаже транспортных средств. Объект обнаружили инспекторы в ходе обследования вверенной им территории.

Сейчас незаконное строение демонтировано, а нелегальная деятельность автомобильного салона прекращена. На освободившейся территории для владельцев транспортных средств была обустроена автостоянка на 20 машино-мест.

Госинспекция Район Северное Медведково технополис «Москва»
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