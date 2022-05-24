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Пожар на территории храма в Москве ликвидировали

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Пожар на территории храма в Москве ликвидировали
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Солдатская улица 4 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на территории храма Петра и Павла в столичном районе Лефортово. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города во вторник, 24 мая.

— В 22:15 открытое горение ликвидировано, сейчас осуществляется проливка, чтобы избежать повтора, — сказал собеседник агентства.

На территории храма Петра и Павла на Солдатской улице загорелась хозяйственная постройка. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. О том, перекинулся ли огонь на здание храма, не сообщалось.

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