Пожар на территории храма в Москве ликвидировали

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Солдатская улица 4 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на территории храма Петра и Павла в столичном районе Лефортово. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города во вторник, 24 мая.

— В 22:15 открытое горение ликвидировано, сейчас осуществляется проливка, чтобы избежать повтора, — сказал собеседник агентства.

На территории храма Петра и Павла на Солдатской улице загорелась хозяйственная постройка. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров. О том, перекинулся ли огонь на здание храма, не сообщалось.